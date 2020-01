Trezzano. In piazza San Lorenzo torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio

Dal 18 gennaio al 29 febbraio

(mi-Lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 14 gennaio 2020 – Dal 18 gennaio al 29 febbraio torna in piazza San Lorenzo “Pattinaggio on ice”, la pista di pattinaggio sul ghiaccio con eventi e spettacoli. Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha voluto offrire alla cittadinanza un’occasione di svago, incontro e socialità pensando soprattutto a ragazzi, bambini e famiglie. L’inaugurazione si terrà sabato 18 gennaio alle 15.30: per l’occasione per tutti i bambini fino a 13 anni dalle 15.30 alle 17 ci saranno 30 minuti di pattinaggio omaggio e nei giorni successivi anche le classi degli istituti scolastici, previa prenotazione, avranno la possibilità di noleggiare i pattini e pattinare al costo di 3 euro.

“Dopo i numerosi eventi del periodo natalizio – dichiara il sindaco Fabio Bottero – che hanno offerto l’occasione ai trezzanesi di incontrarsi e vivere insieme come comunità, mettiamo a disposizione di ragazzi e famiglie come lo scorso anno la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza San Lorenzo. Un intervento che realizziamo anche grazie al sostegno di sponsor come Conforama e Mondocovenienza e gli altri che vorranno aggiungersi (è possibile proporsi fino al 31 gennaio): li ringrazio a nome della città, la partecipazione e la generosità delle nostre aziende per la promozione della socialità nel nostro territorio è sempre preziosa”.

Sono previsti anche alcuni eventi speciali: domenica 26 gennaio e domenica 23 febbraio “Frozen”, spettacolo su ghiaccio con esibizione di Elsa e i personaggi del film; domenica 9 febbraio “Ice Lab Assago”, esibizione delle atlete di pattinaggio artistico; venerdì 14 febbraio, in occasione di San Valentino, le coppie pagheranno un solo ingresso in due. Infine sabato 29 febbraio si festeggerà sul ghiaccio la fine del Carnevale, pattinando in maschera con la premiazione del costume più bello.

