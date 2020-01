ANTIMAFIA, MIRABELLI (PD): RICONOSCIMENTI PER IL LAVORO SVOLTO DALL’ITALIA PER CONTRASTO ALLE MAFIE, OGGI IN VISITA A QUANTICO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 14 gennaio 2020 – “Domani con la Commissione Antimafia andremo a Quantico a visitare il centro di addestramento dell’FBI e, soprattutto, andremo a rendere omaggio e a depositare una corona sul monumento di Giovanni Falcone che si trova in quella base. È un segnale importante di quanto sia stata apprezzata anche da questa parte dell’Oceano l’attività di Falcone e Borsellino e di quanto, grazie a loro, ci sia un coordinamento tra le forze italiane e statunitensi per combattere le mafie”. Lo ha annunciato intervenendo a Caterpillar su Radiodue il senatore Franco Mirabelli, Capogruppo PD in Commissione Parlamentare Antimafia, in missione con la Commissione negli Stati Uniti.

“Oggi – ha proseguito il senatore – siamo stati alla DEA, l’agenzia antidroga americana, e ci è stato presentato un quadro della situazione del traffico di droga nel mondo. Noi abbiamo problemi seri, con la ‘ndrangheta, Cosa Nostra e la Camorra ma oramai il quadro del traffico della droga è globale e va combattuto a livello internazionale. In particolare, sta emergendo uno strapotere delle organizzazioni latino-americane, soprattutto messicane, che producono cocaina e la esportano in tutto il mondo. Sono organizzazioni che hanno anche rapporti con la ‘ndrangheta e altre organizzazioni internazionali”.

“I ringraziamenti per il lavoro svolto dall’Italia sul fronte della lotta alle mafie – ha concluso Mirabelli – sono arrivati da tutti coloro che abbiamo incontrato fino adesso e anche il riconoscimento del contributo che il nostro Paese sta dando per combattere i trafficanti di droga in tutto il mondo”.

