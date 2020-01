Il Comune di Zibido San Giacomo rimanda al mittente le accuse degli animalisti sulle capre

(mi-lorenteggio.com) Zibido San Giacomo, 15 gennaio 2020 – “Nei giorni scorsi abbiamo assistito a una divulgazione sensazionalistica e smodata di una notizia priva di fondamento, che voleva Sindaco e Giunta del Comune di Zibido San Giacomo come aguzzini senza pietà che, pur di togliersi un problema, mandavano al macello dei poveri animali.

Come molti sanno il Comune ha gestito un’emergenza inusuale e pericolosa per i cittadini quando le capre sono state abbandonate libere sul nostro territorio, coinvolgendo e coordinando enti e volontari che hanno dato il meglio per recuperare gli animali, spaventati e disorientati e potenzialmente pericolosi per la pubblica sicurezza.

Nessuna associazione animalista si è offerta di ospitare gli animali, solo un volontario si è proposto per gestire il loro trasferimento in una struttura di accoglienza, che però doveva essere retribuita dal Comune”.

Il Sindaco Sonia Belloli e gli assessori hanno quindi optato per la cessione delle capre a una coppia di pastori, che le utilizzerà per la produzione di latte. Il loro destino quindi è quello di essere ospitati e accuditi da allevatori professionisti, gli stessi che hanno contribuito al loro recupero, che sanno gestirli correttamente e che li porteranno in alpeggio durante l’estate.

“Abbiamo assistito a uno scellerato esempio di deformazione di una notizia – afferma il Sindaco Belloli – che già a monte voleva scatenare una polemica puntando il dito contro gli amministratori aguzzini, senza sentire la nostra versione e senza approfondire l’argomento. Non è la prima volta che accade e la prossima quereleremo i responsabili perché è inaccettabile che persone che lavorano per la comunità con impegno e trasparenza debbano essere oggetto di accuse estreme, con possibili ripercussioni pericolose, solo per il gusto di attirare l’attenzione.”.

V. A.