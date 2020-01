Monza. Aggressione a Brumotti: la dichiarazione del Sindaco Dario Allevi e dell’Assessore alla Sicurezza

(mi-lorenteggio.com) Monza, 15 gennaio 2020 – Il giorno dopo l’aggressione a Brumotti nei giardini di via Azzone Visconti a Monza, il Sindaco Dario Allevi e l’Assessore alla Sicurezza Federico Arena confermano che la zona è, da diverso tempo, tra le priorità da parte del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica – anche a seguito delle segnalazioni effettuate dai cittadini – e che le Forze dell’Ordine del territorio stanno per questo intensificando i controlli.

“Esprimiamo solidarietà a Vittorio Brumotti, al cameraman ferito e alla redazione di Striscia la Notizia per quanto accaduto ieri, auspicando che presto le Forze dell’Ordine intervengano per potenziare ulteriormente le azioni mirate a ripristinare legalità e decoro anche in questa zona” hanno concluso.

V. A.