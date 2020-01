Scomparso da Cisliano dopo incidente: trovato deceduto nelle campagne di Bareggio

(mi-Lorenteggio.com) Bareggio, 15 gennaio 2020 – Stamane, nelle campagne di Bareggio è stato ritrovato il corpo senza vita dell’uomo di 83 anni, scoparso lunedì mattina da Cisliano dopochè, forse in stato di shock, nei pressi di cascina Roncaglia, si è allontanato dalla sua auto, caduta in un canale, mentre era insieme alla moglie, che è stata soccorsa e portata in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano.

Nelle ricerche, sin da subito sono stati impegnati un elicottero, cinofili, squadre di ricerca e droni, che hanno battuto le campagne circostanti al luogo dell’incidente. In corso ancora le indagini per ricostruire le ultime ore dell’uomo.

V. A.