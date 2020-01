Emergenza smog, quali veicoli possono circolare a Buccinasco

Nel nostro Comune sono in vigore le misure strutturali permanenti stabilite dalla

Regione Lombardia che da ottobre ha esteso a tutto l’anno le limitazioni alla

circolazione per i veicoli euro 3 diesel. Attenzione! Altre sono le misure per chi si

reca a Milano e in altri Comuni sopra i 30 mila abitanti

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 16 gennaio 2020 – Come è noto, i livelli di smog nell’area milanese sono molto alti e da parecchi giorni il PM10 è oltre i limiti consentiti. Nella città di Milano e in altri Comuni al di

sopra dei 30 mila abitanti sono quindi scattate le misure temporanee antismog previste dal

Protocollo Aria. Queste misure NON valgono per Buccinasco: nel nostro Comune restano in vigore

le misure permanenti dal 1° ottobre (divieto di circolazione dei veicoli Diesel sino a Euro 3 e

benzina Euro 0 dal lunedì al venerdì).

“L’emergenza smog – spiega il sindaco Rino Pruiti – ci riguarda tutti e a tutti tocca fare la propria

parte. Nel nostro Comune, che è al di sotto dei 30 mila abitanti e non è obbligato ad adottare le

misure temporanee, non abbiamo esteso i divieti previsti a Milano perché al contrario del

capoluogo lombardo i mezzi pubblici non sono ancora diffusi in modo capillare e frequente. Ma

invitiamo tutti a cambiare le proprie abitudini: teniamo i riscaldamenti a temperature più basse

(19 gradi) e proviamo a utilizzare meno le auto, almeno per gli spostamenti più brevi o quando

possiamo usare in alternativa i mezzi pubblici”.

“Per scoraggiare l’utilizzo di mezzi di trasporto inquinanti e incentivare quelli elettrici – continua il

sindaco di Buccinasco – abbiamo intenzione di aumentare le colonnine gratuite di ricarica: oggi sul

nostro territorio ne esistono cinque presso i nuovi piccoli centri commerciali (le ultime due sono

state installate dal nuovo Lidl in viale Lombardia) e pensiamo di attivarne tre in altre zone. Con il

nuovo Piano del Traffico abbiamo inoltre in programma di realizzare nuove piste ciclabili per una

mobilità locale più ecologica e sostenibile”.

A BUCCINASCO (27.400 ABITANTI)

Secondo quanto prevista della delibera della Giunta Regionale n. 2055 del 31 luglio 2019, nei

Comuni di Fascia 1 (tra cui Buccinasco) per tutto l’anno è vietata la circolazione dei veicoli:

– Diesel Euro 3 > dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30

– Benzina Euro 0 e Diesel Euro 0, 1, 2 > dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 (divieto valido

anche per i Comuni di Fascia 2)

– Motocicli e Ciclomotori Due Tempi Euro 1 > dal 1° ottobre al 31 marzo dal lunedì al venerdì dalle

7.30 alle 19.30

– Motocicli e Ciclomotori Due Tempi Euro 0 > non possono circolare

A MILANO E NEI COMUNI SOPRA I 30 MILA ABITANTI

Sono scattate altre misure a Milano città (e quindi valgono per tutti colori che circolano nel

capoluogo). Da ieri, 15 gennaio, sono in vigore anche le misure temporanee di 2° livello del

Protocollo Aria (previste dopo il 10° giorno di superamento dei valori consentiti di PM10).

Vietata la circolazione dei veicoli:

– Diesel Euro 4 > dalle 8.30 alle 18.30 (auto private); dalle 8.30 alle 12.30 (commerciali)

– Diesel Euro 3 > dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30; sabato e festivi dalle 8.30 alle

18.30

– Diesel Euro 0, 1, 2 > dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30; sabato e festivi dalle 8.30

alle 18.30

– Benzina Euro 0 > dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30

Motocicli e Ciclomotori Due Tempi Euro 1 > > dal 1° ottobre al 31 marzo dal lunedì al venerdì dalle

7.30 alle 19.30

Erano già scattate il 2 gennaio le misure di 1à livello (previste dopo 4 giorni consecutivi di PM10

elevato): divieto dalle 8.30 alle 18.30 alle auto private Diesel euro 4

Queste ulteriori limitazioni sono attive a Milano e in tutti i Comuni sopra i 30 mila abitanti e in

quelli che volontariamente hanno firmato il protocollo (non Buccinasco): Milano, Paderno

Dugnano, Rozzano, Cernusco sul Naviglio, Pioltello, Cologno Monzese, Bollate, Cinisello Balsamo,

Corsico, Legnano, San Donato Milanese, Rho, Segrate, Sesto San Giovanni, San Giuliano Milanese,

Abbiategrasso, Cormano.

