(mi-lorenteggio.com) Assago, 16 gennaio 2020 – Stamane, alle ore 09.11, in un cantiere edile in via del Mulino, un operaio 44enne, M. N. è precipitato da un’altezza di 4 metri circa a seguito del crollo della piattaforma su cui si trovava.

Per la caduta l’uomo ha riportato diverse contusioni ed è stato trasportato con un’ambulanza della Croce Verde in codice rosso all’Ospedale Humanitas di Rozzano, mentre, la Polizia Locale ha compiuto tutti i rilievi dell’infortunio sul lavoro.

V. A.