Buccinasco. Abbandona 28 sacchi di rifiuti, sanzionato dai vigili

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 17 gennaio 2020 – Ventotto sacchi di rifiuti urbani e due pneumatici di un autocarro. Li aveva abbandonati in via Lazio un cittadino residente a Bergamo, che si trovava a Buccinasco per visitare il fratello attualmente impegnato in un’attività lavorativa nella nostra città. Nell’ambito del controllo del territorio, gli agenti della Polizia Locale hanno fermato il cittadino disponendo una sanzione di 600 per la violazione dell’articolo 255 del Testo Unico Ambientale (d.lgs 152/2006). I sacchi intanto sono stati rimossi e l’area ripulita. “Un altro successo della nostra Polizia Locale – commenta il sindaco Rino Pruiti – e del controllo sempre più efficace del territorio. Ringrazio i nostri agenti, abbiamo voluto potenziare il corpo e introdurre il terzo turno (in modo che siano in servizio fino alle 22) e ne vediamo ogni giorno i risultati. Abbiamo in cantiere anche altri progetti, in modo da lavorare sempre più in sinergia e disincentivare comportamenti illeciti”.

V. A.