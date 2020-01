Calcio (Bergamo). Ucciso e gettato nel Naviglio

(mi-lorenteggio.com) Calcio – Bergamo, 17 gennaio 2020 – Stamane, alle ore 06:43 in via Papa Giovanni 23 nei pressi della strada UBI, nelle acque del Naviglio e sotto un ponte, un passante ha notato il corpo senza vita di uomo e ha allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che ne hanno confermato il decesso, mentre, i Carabinieri hanno incominciato subito le indagini. La vittima è un Kosovaro di circa 20 anni, che sarebbe stato aggredito nella notte durante una lite e colpito in diversi punti del corpo e gettato in acqua. Le rapide indagini, hanno ricostruito le ultime ore di vita dell’uomo per risalire al movente e all’omicida, che, è un suo coetaneo e connazionale, con il quale è scoppiata una violenta lite, culminata con le ferite mortali provocate con una bottiglia, dopo una serata in un bar cittadino.

V. A.