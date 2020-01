Cornaredo. Furti in casa: tentano di investire Carabinieri e danneggiano auto in sosta: presi due albanesi

Riciclaggio, evasione, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione: i reati contestati

(mi-lorenteggio.com) Cornaredo, 17 gennaio 2020 – Stanotte, in via Brera, i Carabinieri della locale Stazione, guidati dal Comandante Mar. Magg. Luca Tiraboschi, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei furti in abitazione, notava due soggetti a bordo di una Mercedes-Benz classe A versione 360 cv (oggetto di furto consumato in Roma nel mese di novembre 2019), in sosta in un’area parcheggio, mentre gli occupanti stavano smontando la targa della loro vettura.

I militari hanno deciso di procedere al controllo degli stessi che però decidevano di avviare nuovamente la marcia per assicurarsi la fuga, tentando di investire i carabinieri e danneggiando numerose vetture parcheggiate.

I militari, dopo aver ingaggiato una breve colluttazione, li hanno bloccati e la successiva perquisizione personale e veicolare permetteva di rinvenire:

– vari attrezzi atti allo scasso;

– numerosi monili in oro di provenienza furtiva;

– n. 4 ricetrasmittenti;

– n. 3 targhe (cui n. 1 clonata).

I due, entrambi di origini albanesi, classe 1995 e 1996, sono censurati per reati contro il patrimonio; uno dei due è in atto sottoposto in regime degli arresti domiciliari nel comune di Vermezzo (MI), irreperibile da 3 mesi.

Dopo il fermo, i due sono stati portati nel carcere di San Vittore.

V. A.