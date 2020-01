Fano. L’Azione Cattolica italiana domani nelle piazze per i bambini di strada di Nairobi accolti da L’ AFRICA CHIAMA

(mi-lorenteggio.com) Fano, 17 gennaio 2020. L’Azione Cattolica Nazionale lancia l’evento annuale per il mese della pace 2020. Lo slogan “Piazza la pace” è un “invito a mettere in campo tutte le proprie capacità a servizio del bene comune, in un tempo in cui spesso la difficoltà o l’impossibilità a soddisfare i bisogni primari impedisce di essere cittadini a tutti gli effetti e di costruire comunità realmente accoglienti e generative per tutti”.

Il gadget scelto quest’anno, contribuirà anche al progetto “Special Children” della Onlus fanese L’Africa Chiama, a favore dei bambini di strada nella baraccopoli di Soweto periferia di Nairobi capitale del Kenya; si tratta di una cassa di amplificazione bluetooth, funzionante grazie al collegamento con un dispositivo mobile, “oggetto sempre più usato, soprattutto dai ragazzi, perché in grado di creare piccoli momenti di aggregazione spontanea intorno alla musica, dovunque ci si trovi.

Molto spesso fuori casa, in città, per strada, nei parchi e nei giardini pubblici. Uno strumento che consente di incontrare più persone, anche al di fuori degli spazi convenzionali e conosciuti”.

In occasione di questa importante iniziativa il 18 gennaio è prevista la Marcia e preghiera per la Pace: appuntamento per giovani e adulti alle 16.15 presso il Pincio di Fano.

Per maggiori dettagli sul programma dell’evento è possibile consultare la locandina.

V.A.