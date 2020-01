Trezzano. Scuola Manzoni, lavori necessari

Trezzano sul Naviglio, 17 gennaio 2020 – È stata bandita la gara per un intervento importante e necessario nella struttura scolastica di via Manzoni dove alcuni soffitti devono essere riqualificati e messi in sicurezza.

L’indagine diagnostica eseguita nei mesi scorsi sarà interamente finanziata dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca che ha reso noto la graduatoria dei Comuni ammessi al bando per le indagini e le verifiche di solai e controsoffitti degli edifici scolastici. Trezzano sul Naviglio ha ottenuto il 100% di quanto richiesto, con un finanziamento di 47 mila euro circa.

Il quadro rilevato ha indicato la necessità di adottare soluzioni tecniche per evitare eventuali futuri distacchi. I tecnici comunali entro dicembre hanno provveduto a mettere a punto il progetto entro ed è stata impegnata la spesa di circa 90 mila euro per mettere in sicurezza le porzioni di soffittatura che le analisi diagnostiche ci hanno segnalato come meritevoli di attenzione.