ANASTASI, PRESIDENTE FONTANA: GRANDE ATTACCANTE CHE HA REGALATO EMOZIONI A VARESE E ALL’ITALIA INTERA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 gennaio 2020. “Per i giovani, per la generazione dei

social, probabilmente Pietro Anastasi non e’ un campione molto

conosciuto. Per chi ha vissuto il calcio della fine degli anni

Sessanta e degli anni Settanta e’ stato un ottimo attaccante.

Per me, varesino, e’ stato un ‘grande'”. E’ l’omaggio che il

presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha rivolto al

calciatore Pietro Anastasi per ricordarlo sul suo profilo

facebook.

“Con la maglia biancorossa della mia citta’ – ha aggiunto Fontana

– lui giovane siciliano catanese, ha iniziato una brillante

carriera. Lo ricordo a Masnago nel Varese di Picchi, Maroso,

Sogliano e Da Pozzo. E poi nella Juve, nell’Inter e in

Nazionale. Grazie per i tanti gol che ci hai regalato – ha

concluso – e per la tua semplicita’ unica, riposa in pace

Pietruzzu”.