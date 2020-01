CASE POPOLARI, FONTANA E BOLOGNINI: PRESENTATE 10.789 DOMANDE QUASI TUTTE ONLINE, NUOVA PIATTAFORMA FUNZIONA BENE

DA LUNEDI’ 20 GENNAIO AL VIA LE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 18 gennaio 2020 – Poco meno di 11.000 domande ricevute

(esattamente 10.789) con una media giornaliera di 132 richieste.

Questi i principali numeri del bando per le case popolari che si

e’ chiuso lo scorso 12 dicembre.

FONTANA: AVANTI CON SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE – “La

maggior parte delle domande – ha commentato il presidente della

Regione Lombardia, Attilio Fontana – sono arrivate tramite la

piattaforma online, a testimonianza che il lavoro di

semplificazione che stiamo facendo per snellire pratiche

burocratiche che un tempo richiedevano molto tempo sta

funzionando. Questa e’ la Lombardia che ho in mente: piu’ semplice

e piu’ vicina al cittadino”.

BOLOGNINI: GRANDE RISULTATO FRUTTO DEL NUOVO REGOLAMENTO – “Un

gran risultato – ha aggiunto l’assessore regionale alle

Politiche Sociali, abitative e Disabilita’, Stefano Bolognini –

frutto del grande lavoro fatto con il nuovo Regolamento

regionale che, insieme alla piattaforma informatica, archiviano

definitivamente la vecchia procedura della domanda cartacea e la

graduatoria infinita.”

A Milano sono attualmente disponibili 457 unita’ abitative

destinate ai servizi abitativi pubblici, di cui 240 di proprieta’

Aler e 217 di proprieta’ del Comune di Milano.

Analizzando le domande presentate, all’interno delle prime 500

in graduatoria, l’88% dei richiedenti (442) e’ residente nel

territorio del Comune di Milano da piu’ di 10 anni, mentre l’82%

(413 persone) risiede in Lombardia da piu’ di 15 anni. “In attesa

di vedere quali saranno i dati riguardanti le assegnazioni

definitive – prosegue l’Assessore Bolognini – le prime analisi

vanno ad evidenziare come le graduatorie premino chi risiede in

citta’ o nella regione da piu’ tempo”.

DA LUNEDI’ 20 GENNAIO AL VIA PROCEDURE ASSEGNAZIONE ALLOGGI –

“Con le nuove regole regionali di assegnazione – ha concluso

l’assessore – Aler Milano conta di velocizzare le tempistiche.

Da lunedi’ 20 gennaio, infatti, inizieranno le procedure di

assegnazione degli alloggi a partire dai nuclei familiari in

condizione di indigenza, che rivestono carattere prioritario

nelle assegnazioni dei servizi abitativi pubblici, sino alla

concorrenza del 20% degli alloggi messi a bando. A seguire i

restanti nuclei familiari in graduatoria, in ordine di

punteggio, verranno convocati da ciascun ente proprietario per

la verifica del possesso effettivo dei requisiti dichiarati al

momento della domanda. Se la verifica dara’ esito positivo, si

potra’ procedere all’assegnazione formale dell’alloggio ed alla

conseguente stipula del contratto di locazione”.

ANGELO SALA (ALER MILANO) – Il presidente di Aler Milano, Angelo

Sala, ha aggiunto: “Siamo pronti a partire con le prime

convocazioni e con gli incontri dei cittadini piu’ in difficolta’,

a cui faranno seguito i primi contratti. Siamo soddisfatti

dell’applicazione della normativa regionale che ci permettera’ di

vedere fin da subito i risultati del nuovo bando che permettera’

di mettere in atto il mix sociale”.