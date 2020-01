Muggiano. Smog, Falò di Sant’Antonio rinviato, cittadini delusi

(mi-Lorenteggio.com) Milano Muggiano, 18 gennaio 2020 – Come tradizione, cultura e simbolo della comunità del territorio, ieri sera, tanti cittadini, come tradizione, sono accorsi al campo, al di sotto della quotidiana trafficatissima Tangenziale Ovest, per partecipare al fuoco propiziatorio per il nuovo anno, con benedizione degli animali di Sant’Antonio Abate.

Il covo di legna da ardere, nonostante una pioggia lieve in corso, è rimasto lì spento: questo per un’ordinanza giunta l’altra sera, che vieta l’accensione di fuochi e cataste di legno per il troppo smog in Regione. L’iniziativa è rinviata a data da destinarsi.

Solo il tradizionale “vin brulè” ha accompagnato i presenti delusi dal mancato evento.

V. A.