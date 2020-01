Quali sono gli usi più comuni per lo smartphone?

Milano, 18 gennaio 2020 – Siamo abituati a vedere la gente camminare a testa bassa per strada, intenta a guardare al proprio telefono in maniera costante, senza sosta. Qualche volta vi sarete pure domandati cosa fa tutta questa gente al telefono, o no? Bene, in questo articolo abbiamo deciso di svelarlo.

Secondo una recente ricerca condotta da una nota università Italiana, la gente, al 75%, passa il suo tempo al telefono impegnata con i social network. Questo vuole dire scorrere la homepage di Facebook, le offerte di lavoro su Linkedin o le migliaia di foto postate su Instagram dai propri amici.

Detto questo, la domanda sorge più che spontanea: dove sono finite le vere origini dello smartphone?

Tutto è diventato smart. Chiudere le finestre di casa è smart, così come programmare la lavatrice o giocare ai classici giochi di qualche anno fa come Book of Ra. Questa trasformazione del telefonino ha reso dura la vita anche per gli operatori telefonici. In pochi infatti usano chiamare per via tradizionale, in quanto, le chiamate sui social network o per Skype hanno preso piede, cosi come dei piccoli messaggini, anche questi scambiati su internet.

Sembra proprio che questo trend porterà presto i telefonini a non svolgere più le loro funzioni primarie di telefonare ed inviare messaggi, ma solo di funzionare tramite internet, ormai presente ovunque ed a velocità veramente alte.

Che altro occupa “le mani” degli Italiani?

Sebbene i social network siano in prima posizione, non possiamo dimenticarci della seconda posizione di questa classifica. Qua abbiamo i videogiochi, forti di una fama crescente. Non è un mistero infatti che i videogiochi siano molto amati dai giocatori, soprattutto su mobile.

Giocare con il telefonino è diventata la nuova moda ed ogni giorno si leggono di record che vengono fatti dai produttori di giochi per il download dei loro prodotti. Alla base di questo c’è una relativa semplicità e costo ridotto nell’accedere ai contenuti da scaricare. I giochi per telefonino – soprattutto quelli arcade – hanno un costo ridotto o gratuito e sono perfetti per ogni tipo di giocatore.

A chiudere la classifica troviamo infine la musica. Si, la musica.

Un tempo non molto lontano, esistevano gli MP3; ve lo ricordate? Bene, ormai, questi, sono un fenomeno completamente estinto. Apple aveva prodotto decine di questi modelli, tra cui l’iPod classico, Shuffle e molto altro ancora. Il fenomeno era cosi grande che intorno all’inizio del 2000, quasi tutti ne avevano uno.

Poi, però, gli smartphone si sono presi tutto, conquistando anche il settore della musica. Con memorie interne sempre più grandi e durata della batteria estesa, la musica su smartphone è diventata un must-have e ogni nuovo smartphone deve assicurare ai propri clienti di poter riprodurre e salvare in memoria tantissima musica.

Infine, una nota di merito, va anche alle persone che usano lo smartphone per trovare l’anima gemella, o semplicemente l’avventura di una notte. Applicazioni come Tinder o Badoo sono, infatti, nel telefono di 1 Italiano su 3. Che le regole di coppia stiano cambiando a pari passo col cambio della tecnologia? Per adesso non sappiamo dare una risposta, ma, sicuramente, la direzione presa non è quella che molti si aspettavano.

L. M.