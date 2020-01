(mi-Lorenteggio.com) Vermezzo con Zelo, 18 gennaio 2020 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.30, nel maneggio di via del Grifone, una 22enne è caduta da cavallo riportando serie ferite. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, che ha trasportato la giovane donna in ospedale in codice giallo.

V. A.