IL MILANO QUANTA PROSEGUE LA SUA MARCIA IMBATTUTO: 4-2 ALL’ASIAGO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 gennaio 2020 – Il Milano Quanta vince ancora: contro un coriaceo Asiago è finita 4-2 per i rossoblu, che hanno condotto la partita dall’inizio alla fine a livello di possesso del disco, trovando però qualche difficoltà nel perforare il sistema tattico conservativo impostato da coach Sommadossi.

L’Asiago, arrivato al Quanta Club con gli uomini contati, è passato in vantaggio con Berthod al nono minuto, abile a beffare Pignatti sul primo palo. La reazione dei Rinoceronti si è concretizzata prima della sirena, grazie a Bellini (azione individuale) e Lettera (tiro chirurgico sul secondo palo).

Il break decisivo per il Quanta è giunto al quinto della ripresa, quando nel giro di 11 secondi sono andati a rete Belcastro (in power play) e Banchero (contropiede fulminante).

Sul 4-1 il Milano ha pensato soprattutto a gestire il disco, concedendo all’Asiago solo l’occasione del secondo gol, in inferiorità numerica.

“Non è facile – ha detto Andrea Bellini – giocare contro il sistema a box. L’Asiago ha pensato solo a difendersi, ci può stare, anche se non è il massimo per lo spettacolo. Abbiamo comunque trovato il modo di segnare”.

Prossimo impegno del Milano,sabato prossimo nella difficile trasferta di Torino.

Redazione

(foto di Vanessa Zenobini)