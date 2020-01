(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 gennaio 2020 – Ieri sera, intorno alle ore 20:14, via Chiese, una traversa di viale Fulvio Testi in zona Bicocca, un ciclista di 20 anni, J. J., è stato investito da una vettura. Per l’urto e la caduta il giovane ha subito un grave trauma cranico e perso conoscenza ed è stato portato in codice giallo al Fatebenefratelli.

V. A.