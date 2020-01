Opera. Si ribalta lungo la ex Strada Statale 412 della Val Tidone, grave donna di 30 anni

(mi-lorenteggio.com) Opera, 19 gennaio 2020 – Stamane, alle ore 05:58, lungo la ex Strada Statale 412 della Val Tidone, nel tratto che attraversa opera, una donna di 30 anni, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo

dell’auto ribaltandosi.

Per l’impatto il parabrezza si è sfondato e la donna, I. L., è stata trovata prona, riversa sui sedili anteriori dell’auto con un trauma facciale, una frattura clavicola, ferita ad una mano e ad una gamba. Soccorsa dai Vigili del Fuoco è stata trasportata in codice rosso all’Humanitas di Rozzano.

V. A.