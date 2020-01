Trezzano. Incidente sulla Vecchia Vigevanese, 63enne investita

(mi-Lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 19 gennaio 2020 – Strade vigevanesi pericolose: dopo il grave incidente, avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la Nuova Vigevanese all’incrocio tra l’Aemme dove un 12enne è stato ricoverato in gravi condizioni, questa sera intorno alle ore 2o.10, lungo la Vecchia Vigevanese all’altezza con la rotonda di Via Marchesina, nell’omonimo quartiere, una donna di 63anni, per una dinamica in fase di accertamento, è stata soccorsa dal personale sanitario di un’ambulanza e dei Carabinieri ed è stata portata in ospedale in codice giallo.

V. A.