VAL GEROLA (SO). Soccorsa sci alpinista

(mi-lorenteggio.com) VAL GEROLA (SO) – Intervento oggi pomeriggio, risolto in un paio d’ore, per soccorrere una donna di Teglio che si è infortunata mentre stava praticando sci d’alpinismo nella zona del Munt de Sura, a 1900 metri di quota. È caduta e ha riportato una distorsione e un trauma a un ginocchio. Tre tecnici del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), Stazione di Morbegno, erano già in zona; altri quattro li hanno raggiunti subito, insieme con quattro militari del SAGF (Soccorso Alpino Guardia di Finanza). La donna è stata raggiunta, imbarellata e calata lungo un canale, infine è stata trasportata a valle.

V. A.