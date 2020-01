(mi-Lorenteggio.com) Varese, 19 gennaio 2020 – Stamane, alle ore 10:54 a Marchirolo, in via Pradello, in località Arbizzo, è stato rinvenuto il cadavere di una persona anziana riversa in un ruscello. Indagini sono in corso per identificare la vittima e risalire alle cause del decesso.

V. A.