Bresso. Bambino di 5 anni morso da cane, ricoverato al Niguarda

(mi-Lorenteggio.com) Bresso, 20 gennaio 2020 – Paura nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17:55, quando in via Vittorio Veneto, un bambino di 5 anni, C. M., è stato improvvisamente morso da un cane, riportando diverse ferite: – alla testa, ha riportato una ferita lacero – contusa parietale retroauricolare e temporale

– alla spalla e braccio: abrasioni/escoriazioni

Soccorso da un’ambulanze e un’automedica è stato portato all’ospedale Niguarda in codice giallo. In corso le indagini per ricostuire la vicenda

V. A.