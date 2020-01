BAREGGIO – POLIZIA LOCALE, DUE NUOVI AGENTI IN SERVIZIO

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 21 gannaio 2020 – Ieri, in occasione della festa di San Sebastiano, c’è stato il giuramento ufficiale di Annalisa Magnanti e Giuseppe Massaro Cenere, primi classificati al concorso svoltosi a ottobre.

Magnanti ha già svolto servizio come agente presso i Comuni di Nettuno e Ancona mentre per Massaro Cenere, laureato in Scienze dell’Amministrazione, è la prima esperienza in Polizia Locale.

Dopo aver ottenuto il decreto di Pubblica Sicurezza dal Prefetto effettueranno il corso per il maneggio delle armi presso il TSN di Milano. Il passo successivo sarà il corso di formazione presso la scuola regionale PoliS-Lombardia.

“Al momento stanno facendo pratica sulla gestione della centrale operativa perché, non essendo ancora armati, non possono svolgere servizio esterno – spiega Riccardo Milianti, comandante della Polizia Locale di Bareggio -. Sto valutando quale incarico operativo attribuire loro in modo da valorizzare le loro attitudini personali”.

Con l’ingresso di Magnanti e Massaro Cenere, il Comando è salito a dodici unità: nove agenti, due ufficiali e il comandante. “Dopo avere investito importanti somme sulle nuove tecnologie al servizio della Polizia Locale andiamo a mantenere un altro impegno preso in campagna elettorale, investendo anche sul personale – commenta il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Lorenzo Paietta -. Il nostro intento ora è quello di istituire una squadra ad hoc per il problema dell’abbandono dei rifiuti (è stato fatto tanto ma, purtroppo, non è ancora risolto) e, nella bella stagione, di intensificare i controlli nei parchi”.

