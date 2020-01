Ceriano – Corso di comportamento per cani e addestramento ricerca

Partirà sabato 25 gennaio nell’area cani di via Milano

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 21 gennaio 2020 – Prenderà il via sabato 25 gennaio il corso dedicato ai cani di comportamento e addestramento alla ricerca persone scomparse che verrà curato da Unità cinofila Tequila Ets all’interno dell’area cani di via Milano al Villaggio Brollo. Si tratta di un’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione riconosciuta dalla Protezione civile come ente del terzo settore e già attiva con corsi analoghi in Comuni della zona come Rovello Porro, Gorla Minore e altri. Le lezioni si svolgeranno ogni sabato mattina dalle 9,30 alle 11 e sono aperte a cani di tutte le età e rispettivo padrone. Nel corso verranno fornite le indicazioni di base per creare un rapporto di fiducia e obbedienza, primo passo indispensabile. “Si tratta di un’opportunità importante che, attraverso l’Unità Cinofila Tequila, mettiamo a disposizione dei cerianesi che hanno un cane” -spiega l’Assessore con delega alla tutela animali, Antonella Imperato.

“Lo avevamo annunciato in occasione dell’inaugurazione della nuova area cani al Brollo e adesso finalmente siamo pronti a partire con il corso che potrà sfruttare al meglio questo spazio. Attraverso il corso ci auguriamo di formare proprietari di cani consapevoli e responsabili, a favore della civile convivenza e sicurezza di tutti”.

Le lezioni saranno modulate in base alle adesioni ricevute. Per tutti sarà possibile effettuare una lezione di prova gratuita.

Per qualsiasi ulteriore informazione e per prenotare una prova si può telefonare al 380.260.5366.