(mi-Lorenteggio.com) Milano, 21 gennaio 2020 – Al via il ciclo di incontri “I MERCOLEDI’ DELLA SALUTE 2020”, che si terranno un mercoledì al mese dal 29 gennaio al 2 dicembre 2020, presso la sede di Auxologico Procaccini, in via Niccolini 39, a Milano, dalle ore 18 alle ore 19.

L’ingresso è gratuito e libero, l’iscrizione è consigliasta al seguente link

https://www.auxologico.it/eventi/mercoledi-salute-2020