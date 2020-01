Lissone. Nuovo Sportello telematico polifunzionale, le pratiche si fanno on-line

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 21 gennaio 20202 – Iscrivere il proprio figlio a scuola, conoscere lo stato di avanzamento delle proprie pratiche, comunicare direttamente con il Comune.

Dalla fine del mese di febbraio, anche a Lissone si potrà fare tutto online senza la necessità di muoversi da casa o dall’ufficio, risparmiando tempo e gestendo i rapporti con l’Ente semplicemente con un click.

È questa la novità introdotta dal nuovo Sportello telematico polifunzionale in fase di attivazione a Lissone che verrà presentato ufficialmente alla cittadinanza sabato 8 febbraio alle ore 10, presso la Sala Polifunzionale della Biblioteca Civica di Piazza IV Novembre.

La rivoluzione sarà digitale, snellendo la metodologia dei rapporti e favorendo una comunicazione più immediata e certificata.

Con lo sportello polifunzionale sarà possibile inviare pratiche, richieste e segnalazioni al proprio Comune in qualunque momento della giornata e comodamente da casa o dall’ufficio. Il portale sarà infatti attivo 24 ore su 24 e racchiuderà tantissimi settori del Comune: tributi, servizi demografici, scolastici, sociali, ambiente e territorio, lavori pubblici, sport e tempo libero.

Saranno sufficienti un dispositivo connesso internet (pc o smartphone): ogni pratica potrà essere presentata in qualunque momento, attraverso una procedura guidata e interamente tecnologica.

La pratica presentata online attraverso lo sportello telematico sostituisce quella in formato cartaceo: questo è possibile poiché il sistema rispetta quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale. Ciascun cittadino, professionista o impresa si potrà collegare tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure TS-CNS (Tessera Sanitaria / Carta Nazionale dei Servizi) firmando poi i documenti digitalmente ove necessario.

La piattaforma permetterà di conoscere tutte le informazioni sulla propria istanza, l’iter e i termini di conclusione del procedimento così come accade al momento per le pratiche edilizie, urbanistiche e dello sportello Suap.

Nel corso della presentazione della mattinata, verranno mostrati esempi concreti di presentazione online delle pratiche al Comune, rispondendo a domande e osservazioni.

Al termine della presentazione seguirà un rinfresco.

Per iscrizioni alla giornata è possibile visitare il sito internet: https://www.globogis.it/news/happy-hour-digitale-lissone

“Questa innovazione offre a cittadini, professionisti e imprese una soluzione pratica per dire addio alla carta e compiere una svolta definitiva verso il mondo digitale – afferma Concettina Monguzzi, sindaco di Lissone -L’attivazione dello sportello telematico polifunzionale permetterà al nostro Comune di raggiungere rapidamente importanti risultati, in termini di semplificazione dell’interazione, tra i cittadini, i professionisti e le imprese e la pubblica amministrazione, riduzione dei tempi di attesa da parte del cittadino, snellimento delle modalità operative interne agli uffici, eliminazione dei documenti cartacei”.

“L’attivazione dello Sportello telematico polifunzionale rappresenta un’opportunità per cittadini, professionisti e imprese, ma anche per la pubblica amministrazione che si innova e rinnova le proprie procedure interne per migliorare i servizi e quindi la qualità della vita dei cittadini lissonesi che saranno accompagnati dal nostro Ente nella transizione digitale, passando dalle pratiche e istanze cartacee, ancora in essere, a quelle digitali dove possibile – sottolinea Domenico Colnaghi, assessore all’Innovazione Tecnologica – La svolta verso la digitalizzazione è oggi ancor più chiara e concreta. Il 2020 sarà ricordato come l’anno della svolta digitale a Lissone. Tuttavia, resta ugualmente la possibilità per tutti di continuare a presentare le pratiche in Comune come hanno sempre fatto, in formato cartaceo presso gli uffici”.