Milano Dergano. Auto finisce dentro un Turkish Kebap in via Trevi, un morto

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 21 gennaio 2020 – Questa sera intorno alle ore 19.40, in via Trevi, angolo via Pellegrino Rossi a Dergano, nella zona Nord della città, un 55enne, mentre era alla guida di una Smart, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, dopo aver urtato un altro veicolo, ribaltandosi, ha terminando la sua corsa dentro ad un esercizio commerciale di asporto Turkish Kebap, morendo sul colpo. Un uomo di circa 68 anni è stata portata in codice verde all’ospedale Niguarda di Milano e nessun altro è rimasto fortunatamente coinvolto. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco per liberare il veicolo dall’interno del negozio e recuperare il corpo della vittima e la Polizia Locale, che sta compiendo tutti gli accertamenti e rilievi del sinistro stradale.

V. A.