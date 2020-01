Trezzano. Attraverso il disegno, comunicazione e condivisione

Trezzano sul Naviglio, 21 gennaio 2020 – Fra tutte le attività artistiche, il disegno è una delle più intime, assolutamente soggettiva, in quanto il segno ha una relazione esclusivamente simbolica e personale con l’esperienza, non direttamente correlata alla realtà che osserviamo.

Dal 25 gennaio al 18 febbraio al Centro Socio Culturale di via Manzoni, con il patrocinio del Comune, JointArts organizza la mostra “Attraverso il disegno”, un concetto espositivo volto alla comunicazione e condivisione di alcune esperienze nell’ambito della scoperta di questo eccezionale mezzo espressivo. Il tratto che un pastello lascia sul foglio, un solco che interrompe una superficie più o meno liscia, ha un’autonomia espressiva eccezionale. L’esercizio del disegno incrementa la fiducia in se stessi e nelle proprie capacità, aiuta a sviluppare lo stress buono (che fa sentire la grinta e l’euforia restando centrati) e a gestire quello cattivo (in quanto è un rilassante, invita ad una meditazione attiva).

L’inaugurazione si terrà sabato 25 gennaio alle ore 15.