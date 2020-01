Buccinasco – Strade e marciapiedi, proseguono gli interventi

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 22 gennaio 2020 – Dopo la breve pausa natalizia, la scorsa settimana sono ripresi i lavori di manutenzione della rete viaria comunale, con interventi mirati alla sistemazione di diversi attraversamenti pedonali rialzati e la riqualificazione di alcune aree di parcheggio.

Tra queste, è in corso l’intervento nel parcheggio di via Mantegna, con l’abbattimento degli alberi pericolosi e la prima stesa dell’asfalto e della segnaletica provvisoria. Seguiranno anche i lavori nel parcheggio di via dei Gelsi e negli attraversamenti pedonali di via Garibaldi, via Lario, più punti di via Emilia e via Lombardia (dove si prevede anche un intervento per sistemare i cedimenti del marciapiedi e il riempimento delle aiuole).

Viste le basse temperature di questi giorni, non è possibile completare gli interventi: per il momento i lavori non saranno terminati col tappetino finale ma resteranno “al rustico”.

L’Amministrazione comunale provvederà ad apporre l’apposita segnaletica stradale provvisoria, ma si raccomanda la massima attenzione e cautela in prossimità delle aree di cantiere.