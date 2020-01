Corsico. VIDEO: Si calano dall’elisoccorso sulla Nuova Vigevanese durante un incidente

(mi-Lorenteggio.com) Corsico, 22 gennaio 2020 – Il video dell’arrivo dell’elisoccorso ieri per un incidente lungo la Nuova Vigevanese SS. 494. Dopo il grave incedente di domenica a Trezzano, dove un bambino di 12 anni è rimasto ferito gravemente, ieri, alle ore 12.30, all’altezza dell’incrocio con la via Galvani e via dell’Industria, di fronte al Kiabi, in direzione Trezzano, una vettura, guidata da una donna di 58anni, e un tir si sono scontrati.

Sul posto sono giunti i Carabinieri, la Polizia Locale, due ambulanze ed è giunto l’elisoccorso da Milano.

Dopo le prime cure, la donna è stata trasportata in codice giallo in ospedale, mentre le autorità hanno compiuto tutti i rilievi dell’incidente. Disagi al traffico e rallentamenti ci sono stati in prossimità del sinistro.

Finito questo intervento, il personale sanitario dell’elisoccorso è stato impegnato per una persona caduta in un centro commerciale di via Benedetto Croce, 13.

V. a.