Rho. L’influenza colpisce anche gli operatori del Cup l’azienda garantisce i servizi e chiede comprensione

(mi-lorenteggio.com) Rho, 22 gennaio 2020- L’influenza di queste ultime settimane colpisce tutti, compresi gli operatori del front office del Centro Unico di Prenotazioni di via Legnano a Rho. Questo comporta una serie di difficoltà per malattia a cui l’Asst Rhodense sta cercando di far fronte, grazie anche alla disponibilità del personale, garantendo piena operatività dei servizi. Alla cittadinanza si chiede comprensione invitando ad usare, chi è in grado di farlo, le prenotazioni online.

Redazione