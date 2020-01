Rozzano. Cocaina pronta da spacciare: pusher arrestato con droga per 15mila euro

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 22 gennaio 2020 – Stanotte, i Carabinieri della Tenenza carabinieri, al termine di servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti commessi in città, giunti in via Dei Giacinti, 2, ha tratto in arresto in flagranza un italiano classe 1996, residente a Rozzano,nullafacente, censurato, con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

I Carabinieri, dopo aver notato alcuni movimenti sospetti provenire da quella scala, hanno proceduto a una perquisizione domiciliare di iniziativa all’uomo, trovando 160 grammi di cocaina, per un valore di circa 15.000 euro in parte suddivisa già in dosi e materiale vario utile per operazioni di pesatura e confezionamento.

L’uomo alla vista dei Carabinieri aveva tentato invano di disfarsi del quantitativo di sostanza lanciandolo dalla finestra del proprio appartamento sito al piano terzo.

Arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto all’interno camere sicurezza, in attesa della celebrazione del rito direttissimo su disposizione.

V. A.