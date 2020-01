SETTIMO. DROGA IN AUTO, PUSHER IN MANETTE

Settimo Milanese, 22 gennaio 2020 – Ieri sera, in via Panzeri, il personale della locale Stazione Carabinieri, guidati dal Mar. Ca. Lenoci, ha arrestato in flagranza un italiano , classe 1984 residente a Milano in via Val di Bondo, censurato, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio.

I militari, a seguito di ordinario controllo alla circolazione stradale, lo hanno sorpreso in possesso di 2 grammi di hashish. Insospettiti dal comportamento dell’uomo, hanno decisi di perquisirlo.

La successiva perquisizione personale, veicolare e domiciliare, consentiva di trovare e sequestrare:

– 150 grammi di hashish, parte della quale già suddivisa in dosi, occultata in casa e all’interno dell’abitacolo;

– somma contante pari ad *euro 1870, considerata il provento dell’attività illecita;

– materiale vario per il confezionamento e le operazioni di pesatura dello stupefacente.

L’ arrestato è stato trattenuto interno camere di sicurezza, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

V.A.