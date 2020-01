Studenti diplomatici per un giorno a Palazzo Isimbardi

Milano, 22 Gennaio 2020. La vicesindaca metropolitana, Arianna Censi, porterà domani, 23 Gennaio, il saluto della Città metropolitana agli oltre 200 gli studenti delle scuole superiori della Lombardia che quest’anno prenderanno parte alla Quarta Edizione di IMUN – Italian Model United Nations, la più grande simulazione di processi diplomatici organizzata in Europa, che si tiene a Milano dal 22 al 24 gennaio 2020 e che vedrà la sessione assembleare svolgersi proprio presso la Sala Consiglio di Palazzo Isimbardi, sede della Città metropolitana di Milano – in via Vivaio 1 a Milano.

IMUN è una simulazione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella quale gli studenti si cimentano e approfondiscono i temi oggetto dell’agenda politica internazionale indossando i panni di ambasciatori e diplomatici. Nel rivestire questo ruolo, gli studenti “delegati” svolgono le attività tipiche della diplomazia: tengono discorsi, preparano bozze di risoluzione, negoziano con alleati e avversari, risolvono conflitti ed imparano a muoversi all’interno delle committees (le commissioni) adottando le regole di procedura delle Nazioni Unite.

Tutti i temi affrontati dai giovani “delegati” sono direttamente ispirati, quest’anno, agli SDGs delle Nazioni Unite, gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Questa edizione è organizzata dalla United Network Europa, la principale NGO italiana, ufficialmente associata al Department of Global Communications delle Nazioni Unite, impegnata nell’organizzazione di percorsi innovativi di alta formazione, con il patrocinio della Città metropolitana di Milano.