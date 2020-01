Magenta. Eventi 2020 e Leonardo da Vinci

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 23 gennaio 2020. Dopo gli appuntamenti dell’autunno 2019, proseguono nel 2020 gli eventi dedicati ai 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci.

Si comincia il 24 gennaio con la conferenza dell’architetto Felice Sgarella, appassionato e studioso della figura di Leonardo, dal titolo ‘Leonardo: la fisiognomica e le acque’, alle ore 21.00 in Casa Giacobbe.

Dall’1 al 9 febbraio 2020 in Casa Giacobbe appuntamento invece con la mostra ‘Civiltà dell’acqua in Lombardia’, realizzata in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi e ANBI Lombardia (Associazione regionale consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue).