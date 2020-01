MIRABELLI (PD): LA CASA NON PUÒ ESSERE SOLO UN TEMA REGIONALE, SERVE COSTRUIRE UNA POLITICA ABITATIVA PER IL FUTURO

Roma, 23 gennaio 2020 – “La delega del tema Casa alle Regioni ha creato un equivoco sul fatto che lo Stato non debba occuparsene. Io credo però che non possa essere solo tema regionale proprio perché attiene a diritti primari dei cittadini. Penso si debba fare un lavoro in Parlamento perché serve una legge su questo tema, serve un fondo per l’edilizia residenziale pubblica e un fondo per l’edilizia residenziale sociale e, se ci devono essere dei fondi per finanziare questi interventi, è necessario che questi temi, vengano assunti in una legge, votata e discussa, perché resti e garantisca il salto di qualità che ci porti fuori dall’emergenza e costruisca una politica abitativa per il futuro degna di questo Paese”. Lo ha detto Franco Mirabelli, vicepresidente dei Senatori PD, ripercorrendo i punti della Legge di bilancio 2020 riguardanti le politiche abitative, in un intervento all’Assemblea dell’Alleanza delle Cooperative del Settore Abitazione in corso a Roma.