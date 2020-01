Rozzano, Bussolati: “Licenziamenti per dipendenti Conad-Auchan”

“Purtroppo poco fa è arrivata la notizia dell’attivazione della procedura di licenziamento collettivo per diverse centinaia di dipendenti Conad-Auchan, quelli legati alla sede di Rozzano. Adesso l’azienda dovrà contattare con i sindacati le modalità di uscita degli esuberi dichiarati. È una pessima notizia, per i lavoratori, per le loro famiglie, per tutti coloro che si sono spesi anima e corpo per questa vicenda in questi mesi”, lo scrive sulla sua pagina Facebook Pietro Bussolati, consigliere regionale del Pd. Visto che il gruppo Auchan-Conad ha diversi negozi in tutta Italia, verranno convocati specifici tavoli territoriali in relazione ad ogni punto vendita, in cui si discuterà della riorganizzazione aziendale.

Redazione