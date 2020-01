(mi-lorenteggio.com) Corsico, 24 gennaio 2020 – Ricordare per non dimenticare. Il 29 gennaio alle 10, nell’auditorium dell’Omnicomprensivo di Corsico, l’Istituto Falcone-Righi propone un evento per celebrare il Giorno della Memoria. Si tratta di un allestimento delle opere di Luigina Restelli, dal titolo “…e fummo fatti cenere” e la mostra “Restiamo umani” a cura di Emanuele Leone. “I ragazzi, gli artisti e tutti gli ideatori del nuovo evento – spiegano gli organizzatori – vorrebbero condividere con il pubblico emozioni, conoscenze, testimonianze e storie che raccontano l’indicibile, con un percorso emozionale e originale”.

Redazione