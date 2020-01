Magenta. Incidente tra tre auto sulla superstrada per Malpensa: quattro feriti, uno in coma

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 24 gennaio 20202 – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.15, lungo la Superstrada per Malpensa, per un incidente tra tre auto, quattro persone sono rimaste feriti. Per permettere le operazioni di soccorso la carreggiata è rimasta bloccata ed è atterrato anche l’elisoccorso.

I feriti sono:

– un 76enne, B. L. trasportato in codice rosso al Niguarda

– un 62enne, M. F., trasportato all’ospedale di Novara in codice giallo con un trauma toracico

– una donna di 36 anni, R. M., trasportata all’ospedale di Magenta con traumi superficiali

– un uomo di 55 anni, V. G., è stato portato al Fornaroli di Magenta in codice giallo per un trauma toracico.

V. A.