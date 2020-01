MILANO, DOMENICA ULTIMA APERTURA DEL BELVEDERE DEL 39° PIANO DI PALAZZO LOMBARDIA

IN PROGRAMMA ANCHE MOSTRE FOTOGRAFICHE E PATTINAGGIO SU GHIACCIO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 24 gennaio 2020 – Domenica 26 gennaio sara’ possibile

salire al 39° piano di Palazzo Lombardia, dal cui ‘Belvedere’ si

puo’ ammirare l’arco alpino e lo skyline metropolitano.

La terrazza panoramica restera’ aperta dalle ore 10 alle 18

(ingresso da piazza Citta’ di Lombardia – N1), in concomitanza

con la conclusione degli eventi celebrativi per i 500 anni della

nascita di Leonardo da Vinci che hanno interessato gran parte

del territorio lombardo.

Per i cittadini sara’ l’ultima occasione ‘invernale’ per ammirare

il paesaggio dal 39° piano. Le prossime aperture domenicali sono

infatti previste in primavera, con il programma di eventi che

celebrera’ i 50 anni della nascita di Regione Lombardia.

MOSTRA FOTOGRAFICA ‘IMMAGINARIO’ – Sempre domenica, a Palazzo

Lombardia, allo Spazio espositivo di via Galvani 27, e’ in

programma la mostra a ingresso gratuito ‘Immaginario. 125

originali: viaggio a sorpresa negli archivi Touring’.

L’esposizione, a cura di Luca Santese del collettivo fotografico

Cesura, espone per la prima volta 125 stampe fotografiche

originali vintage conservate nell’Archivio Fotografico del

Touring Club Italiano, il ricco ‘scrigno’ che raccoglie oltre

350.000 immagini degli anni 1870-1970. Sono scatti databili

attorno agli anni Venti e Trenta del secolo scorso, con qualche

esemplare piu’ antico come alcune stampe all’albumina di inizio

Novecento, incamiciate a tutela della loro preziosita’, e altre

stampe ancora piu’ recenti.

La mostra, che celebra i 125 anni di attivita’ del Touring Club

Italiano, sara’ aperta fino al 31 gennaio con questi orari:

– dal martedi’ al venerdi’ dalle 12.00 alle 18.00

– sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00 (la domenica previste

visite guidate a cura dell’Archivio Touring Club Italiano).

MOSTRA FOTOGRAFICA ‘A LA MODA VE’GIA’ – A Palazzo Lombardia e’ in

programma anche la mostra fotografica ‘A la moda ve’gia’,

promossa dal Centro culturale Tellino, dall’Accademia del

Pizzocchero di Teglio e da Arga Lombardia Liguria (Associazione

interregionale di giornalisti agroambiente e food) che, in

collaborazione con la Regione, offre una serie di immagini

realizzate dai fotografi Patrizio Andreoli e Alessandro Bellani

che ritraggono 31 bambini mentre ripropongono i lavori del

passato nella comunita’ valtellinese. Gli scatti illustrano

soprattutto le radici della comunita’ di Teglio (So), riportando

alla luce la memoria storica di mestieri antichi svolti da mani

abili e operose.

‘A la moda vegia – mestieri di ieri, bambini di oggi’ e’

visitabile gratuitamente dal lunedi’ al venerdi’ dalle 10 alle 18

nello Spazio Mostre N3 a Palazzo Lombardia, in piazza Citta’ di

Lombardia 1 a Milano, fino al 31 gennaio. Eccezionalmente aperta

domenica 26 gennaio, in occasione dell’apertura straordinaria di

Palazzo Lombardia, sempre dalle 10 alle 18.

PATTINAGGIO SU GHIACCIO – Domenica 26 sara’ infine l’ultimo

giorno utile per pattinare sulla pista allestita, in occasione

delle festivita’ natalizie, nella piazza coperta di Palazzo

Lombardia. Si potra’ fruire della pista dalle 10 alle 20.30

noleggiando i pattini a 8 euro l’ora (per chi accede invece con

i propri pattini, 5 euro per la prima ora e 2,50 euro la

seconda).