MILANO. NAVIGLIO GRANDE: TUTTO PRONTO PER IL CIMENTO DI MEZZANOTTE!

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 gennaio 2020 – Roberta Guaineri assessore al Turismo, Sport e Qualità della vita del Comune di Milano e Antonio Rossi, Sottosegretario con delega ai Grandi Eventi Sportivi, medaglia d’oro olimpica di Canoa, tra gli ardimentosi nuotatori che sabato 25 gennaio 2020, a mezzanotte, si tufferanno nel Naviglio per la seconda edizione del Cimento da Leoni. Domenica 26 gennaio alle ore 12 si terrà il tradizionale Cimento del Naviglio.

La Canottieri San Cristoforo organizza un primo tuffo in notturna in una delle giornate più gelide dell’anno, quella vicino ai giorni “della merla”, destinata ad entrare nei guinness dei primati.

Una grande festa, dunque, che si aprirà Sabato 25 gennaio 2020 quando cinquanta intrepidi nuotatori “I Leoni del Cimento” si tufferanno nelle gelide acque del Naviglio allo scoccare della mezzanotte.

Tra loro ci saranno anche Roberta Guaineri, assessore a Turismo, Sport e Qualità della vita del Comune di Milano, e Antonio Rossi, Sottosegretario con delega ai Grandi Eventi Sportivi medaglia d’oro olimpionica di canoa.

Domenica 26 gennaio 2020 alle ore 12.00, si terrà, invece, il tradizionale Cimento dei Navigli con altri cinquanta ardimentosi nuotatori pronti a gettarsi nelle acque del Naviglio con tanto di cuffia e costume d’epoca.

L’evento “Cento per il cimento”, antica tradizione meneghina che si rinnova grazie alla canottieri San Cristoforo, è patrocinato dal Comune di Milano, dalla Città Metropolitana di Milano, dal Municipio 6 e da Est Ticino Villoresi.

Era il 27 gennaio 1895 quando sette nuotatori della Canottieri Olona si sfidarono in una gara nelle acque gelide del Naviglio: era il primo Cimento invernale. Fu un grande successo che contribuì a diffondere la passione del nuoto fra i milanesi.

Tradizione che durò sino al 1960 circa.

Cinquanta intrepidi nuotatori si tufferanno nelle gelide acque del Naviglio Grande allo scoccare della mezzanotte di sabato 25 gennaio 2020 racconta il presidente della Canottieri San Cristoforo, Sergio Passetti.

La tradizione del tuffo si ripeterà esattamente dodici ore dopo, a mezzodì del 26 gennaio 2020.

Gli impavidi nuotatori si tufferanno nelle acque antistanti la sede della nostra società.

Acqua fredda ma balneabile. Per i più scettici prosegue Passetti abbiamo incaricato la società iCONLAB che si occupa delle analisi delle acque per la Gran Fondo dei Navigli che risultano essere assolutamente balneabili anche grazie alla costante opera di pulizia nata dalla sinergia tra Angeli dei Navigli e Canottieri San Cristoforo.

La sicurezza sarà garantita dal Gruppo Sommozzatori Polizia Locale, la scuola Italiana salvataggio SOGIT Lombardia (soccorsoin acqua con cani e moto d’acqua) e alcuni assistenti bagnanti, inoltre ci sarà in loco un ambulanza con medico rianimatore.

Tutto è pronto:

costumi d’epoca, accappatoi e cuffie.

Programma

Il ritrovo degli audaci partecipanti è previsto con un’ora e mezza di anticipo nella sede della Canottieri San Cristoforo, sull’Alzaia Naviglio Grande 122, dove tutti indosseranno costumi d’epoca e cuffie forniti dall’organizzazione.

L’assistenza sarà garantita dalla presenza in acqua e sulle sponde di personale specializzato. Per iscrizioni e per maggiori informazioni contattare la segreteria della Canottieri San Cristoforo 024239097 mail: