GIORNO DELLA MEMORIA, LE INIZIATIVE A CORSICO

“Quel che è accaduto non può essere cancellato ma si può impedire che accada di nuovo” Anna Frank

In occasione della Giornata della Memoria, lunedì 27 gennaio 2020 l’Amministrazione comunale organizza due iniziative:

– ore 17 presso la Biblioteca per bambini, via Cavour 9

“Fuorigioco: raccontiamo la Memoria” lettura tematica per bambini di 8-10 anni e a seguire un piccolo laboratorio creativo

– ore 21 presso la Biblioteca centrale, via Buonarroti 8

Proiezione del film “Il figlio di Saul” – Regia di Laszlo Nemesi

EVENTI A INGRESSO LIBERO