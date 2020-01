LOMBARDIA, OK A PIANO INDUSTRIALE ‘AZIENDA REGIONALE INNOVAZIONE E AQUISTI’: EFFICIENZA E COMPETENZA SONO CENTRALI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 gennaio 2020 – La Giunta della Regione Lombardia ha

preso atto del Piano Industriale di ARIA S.p.A., approvato

dall’Assemblea dei soci e dal Consiglio di Amministrazione della

societa’ lo scorso 9 gennaio 2020.

ARIA (Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti) nasce

a luglio 2019 dalla fusione della centrale acquisti regionale

ARCA S.p.A. con la societa’ ICT Lombardia Informatica S.p.A., con

l’obiettivo sia di fare efficienza, sia di mettere insieme

soggetti con competenze diverse in grado di collaborare per

creare nuovi e migliori servizi per i cittadini lombardi.

ARIA ha redatto il Piano Industriale prendendo gia’ in

considerazione l’imminente fusione (maggio 2020) con una terza

societa’ ‘in house’, Infrastrutture Lombarde S.p.A. che si occupa

di progettazione, realizzazione e valorizzazione delle

infrastrutture regionali, cosi’ da rendere il piu’ fluido e rapido

possibile questo prossimo passaggio.

La fusione delle tre societa’, ciascuna con competenze specifiche

sui propri ambiti di interesse pubblico, costituisce un progetto

unico nel suo genere e non soltanto nel panorama italiano, dando

origine a una societa’ in grado di progettare e gestire in modo

unitario sia infrastrutture fisiche e digitali, sia il ciclo

degli acquisti degli Enti della Pubblica Amministrazione

regionale lombarda, confermando lo spirito innovativo che

storicamente caratterizza Regione Lombardia.

Il Piano e’ basato sui seguenti principi:

– Migliorare la qualita’ e l’efficienza degli oltre 600 servizi

gia’ erogati, dall’aggregazione degli acquisti di beni quali

farmaci e dispositivi medici, all’erogazione delle piattaforme

digitali, diventando il soggetto di riferimento per la

trasformazione digitale del territorio;

– Fornire servizi digitali agli Enti lombardi sfruttando le piu’

recenti evoluzioni tecnologiche per superare il digital divide:

dal fascicolo sanitario elettronico, passando per la

sperimentazione Blockchain che ha consentito di sburocratizzare

la partecipazione alla misura regionale “Nidi Gratis” da “7

giorni a 7 minuti”, al machine learning e intelligenza

artificiale per la medicina predittiva;

– Migliorare la performance degli acquisti regionali attraverso

l’analisi dei dati e i relativi consumi, per proseguire il

percorso di riduzione della spesa pubblica mantenendo la qualita’

degli approvvigionamenti. L’attivita’ di centralizzazione degli

acquisti ha consentito di chiudere il 2019 generando un

risparmio complessivo di circa 1,4 miliardi di euro;

– Disegnare in modo integrato le infrastrutture fisiche e

digitali: Regione Lombardia intende, per esempio, sperimentare

la progettazione di Smart Hospitals, ovvero ospedali in cui gli

spazi nei quali operano i medici, i sistemi informativi tramite

cui sono erogati i servizi e gli strumenti di cui i medici

necessitano per lavorare, siano elaborati ed acquistati in modo

integrato;

– Essere la colonna portante dell’ecosistema dei dati lombardo,

mettendo a disposizione di iniziative di interesse pubblico,

l’enorme patrimonio informativo gestito ai fini, ad esempio,

della ricerca medica o del miglioramento dei servizi, garantendo

al contempo la sicurezza e il rispetto della normativa sulla

privacy;

– Creare nuovi Centri di Competenza a supporto degli Enti del

territorio su digital law, digital transformation, data

governance, e-procurement, lavori e opere pubbliche.

A seguito dell’integrazione di Infrastrutture Lombarde, ARIA

avra’ circa 280 milioni di euro di ricavi a fronte di un organico

complessivo di 600 risorse. Le sinergie organizzative e le

efficienze operative che saranno attuate sulla base del piano

industriale, consentiranno di ridurre i costi strutturali di

funzionamento del 15-20% nell’arco di cinque anni.