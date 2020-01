M4. LUNEDÌ 27 RIAPRE CORSO PLEBISCITI

Milano, 25 gennaio 2020 – Avanzano i lavori di M4, la nuova metropolitana di Milano, e si riducono i cantieri lungo corso Plebisciti (Manufatto Gozzi e Stazione Dateo), restituendo così spazio ai cittadini e agli esercizi commerciali.

Da lunedì 27 gennaio riapre la viabilità di corso Plebisciti in entrambi i sensi di marcia, dall’altezza di viale dei Mille fino a piazzale Susa, tornando così alla situazione precedente all’inizio dei lavori della M4. Lo ha deciso il Comune di Milano, in accordo con la società concessionaria M4 Spa e i consorzi dei costruttori CMM4 e Metro Blu. Da lunedì sarà quindi possibile accedere a corso Plebisciti da via Francesco Nullo, che tornerà a senso unico come in origine. Anche su via Giulio Ceradini sarà ripristinata la viabilità originaria, con senso unico in direzione di via Carlo Goldoni.

Il 27 gennaio via Ceradini rimarrà momentaneamente chiusa per la riconfigurazione della segnaletica orizzontale e verticale (ai residenti sarà comunque consentito l’accesso) e per lo stesso motivo la sosta sarà vietata il 27 e il 28 gennaio.

Per quanto riguarda i mezzi pubblici, da mercoledì 29 gennaio la linea 54 del bus tornerà al percorso originario lungo corso Plebisciti, mentre la linea 61 verrà mantenuta nell’attuale percorso per un servizio più capillare per il quartiere.

Redazione