Monossido di carbonio. Famiglia intossicata a Saronno e quattro persone a Lentate sul Seveso

(mi-Lorenteggio.com) Saronno /Lentate sul Seveso – Paura per il monossido di carbonio, generato da impianti di riscaldamento malfunzionanti, che nelle prime ore del giorno ha colpito 8 persone.

Alle ore 08: 30 nella frazione di Cimnago, in via San Michele del Carso, quattro persone sono state ricoverate in codice giallo presso l’ospedale di Carate Brianza.

Mentre, nella notte, alle ore 03:47 a Saronno, in via Favio Strà, una famiglia con una bambina di 6 anni e un bambino di 7 sono stati portati in codice giallo all’ospedale di Saronno.

In entrambi gli interventi sono giunti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

V. A.