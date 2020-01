Montagna. Serata sulla prevenzione a Ispra (VA)

(mi-Lorenteggio.com) ISPRA (VA), 25 gennaio 2020 – “L’imprevisto in montagna” è il tema di una serata aperta al tutti in programma lunedì 27 gennaio a Ispra. Saranno presenti i tecnici della Stazione di Varese, XIX Delegazione Lariana del CNSAS (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), che parleranno di incidenti in montagna, con una particolare attenzione alla prevenzione del rischio durante l’attività invernale. La serata si svolgerà alle ore 20:15 presso la sala Azalee del JRC Clubhouse in via Esperia a Ispra.