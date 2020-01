A Milano sold out per il match benefico ‘PianoRing’ nel tempio storico del pugilato milanese

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 gennaio 2020 – È già tutto esaurito per ‘PianoRing’, l’insolito evento musicale in programma a Milano sabato prossimo, 1 febbraio alle ore 20, presso la palestra della Ursus Boxe di viale Umbria. Il tempio storico del pugilato milanese sarà il palcoscenico della sfida tra due medici chirurghi, Paolo Nulli e Alessandro Giammarusti, ‘pesi massimi’ del pianismo non professionistico. Il match vedrà i due protagonisti ‘suonarsele di santa ragione’ attraverso un pianoforte a coda piazzato sul ring, per una lotta all’ultimo accordo.

Scopo dell’evento, organizzato dall’associazione PianoLink presieduta dal maestro Andrea Vizzini, è sostenere la Fondazione Mantovani Castorina Onlus. La serata prevede l’ingresso gratuito con posti a sedere limitati, ma in loco verrà suggerita una donazione libera e l’incasso sarà interamente devoluto alla struttura, da sempre impegnata per supportare le persone con grave disabilità intellettiva e neuromotoria.

LA SCHEDA – PianoLink è un’associazione musicale di Milano, ispirata alle passioni ed ai suoni, nata per guardare oltre le categorie, per rendere accessibile anche l’alta formazione musicale ad ogni studente o aspirante musicista e per aprire i palcoscenici alla musica appassionata dei professionisti, degli amatori e autodidatti di ogni età. Il presidente e direttore artistico è il pianista Andrea Vizzini. Vincitore di numerosi premi internazionali, si è esibito in concerti in varie città italiane e straniere, nonché in prestigiose sedi istituzionali. Nel 2015 ha anche avviato un ambizioso progetto di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie a supporto della didattica musicale, costituendo la startup innovativa PianoLink srl e attivando in Italia ed Europa il progetto Silent Wifi Concert®.

Paolo Nulli

Paolo Nulli vanta una esperienza ultraventennale di alto livello nei vari settori della chirurgia estetica (viso, seno, corpo) e della chirurgia plastica e ricostruttiva (ricostruzione mammaria postoncologica, chirurgia postbariatrica, chirurgia dei tumori cutanei e del melanoma). Vincitore nel 2016 del premio come miglior interprete in occasione del MiAmiOr Music Festival 2016, Paolo Nulli si esibisce da anni tenendo concerti in manifestazioni artistiche di grande rilievo, come la Galleria d’Arte Moderna di Milano, la Palazzina Liberty e il Pac di Milano. Fondamentale nel suo percorso è l’incontro con il maestro Andrea Vizzini, sotto la cui guida continua a perfezionarsi, affrontando anche il grande repertorio per pianoforte e orchestra sinfonica.

Alessandro Giammarusti

Alessandro Giammarusti è un neurochirurgo specializzato nella chirurgia del rachide cervicale, dorsale e lombare (degenerativa, traumatica e oncologica) e nella chirurgia strumentata del rachide cervicale, dorsale e lombare, del sistema nervoso periferico e traumatica cranica. Si definisce ‘neurochirurgo nel corpo ma musicista nell’anima’. Al terzo anno di specializzazione ha ripreso lo studio della musica, precedentemente interrotto, frequentando il conservatorio a Mosca per una masterclass, suonando con l’orchestra grandi capolavori della musica eterna.

La Fondazione Mantovani Castorina è nata per la volontà di un gruppo di famiglie che hanno affrontato e stanno affrontando la sfida della disabilità grave e gravissima, desiderose di attivarsi per migliorare il presente e il futuro dei propri figli e di risparmiare ad altre famiglie le difficoltà da loro affrontate. A loro si sono affiancati medici e professionisti che hanno deciso di impegnare le proprie competenze ed energie per generare un cambiamento culturale e affrontare in modo nuovo e integrato l’assistenza e la cura della disabilità grave, intellettiva e neuromotoria.