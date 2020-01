EDUCAZIONE. ISCRIZIONI NIDI, SEZIONI PRIMAVERA E SCUOLE DELL’INFANZIA DAL 3 AL 28 FEBBRAIO

Open day nei giorni 28, 29 e 30 gennaio

Milano, 26 gennaio 2020 – Dal 3 al 28 febbraio saranno aperte le iscrizioni online ai Nidi, alle Sezioni Primavera e alle Scuole dell’Infanzia del Comune di Milano, che sarà possibile visitare durante gli open day nei giorni 28, 29 e 30 gennaio dalle 16:30 alle 18:30.

La domanda si potrà presentare solo sul sito del Comune di Milano e sarà necessario essere in possesso di un’utenza SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che consente di avere un unico profilo al fine di utilizzare i servizi online della Pubblica Amministrazione e di alcuni privati che hanno scelto di utilizzare questo sistema.

Sarà possibile consultare tutte le informazioni necessarie per creare l’utenza SPID sulla pagina www.spid.gov.it/richiedi-spid

Per l’anno educativo 2020/2021 i Nidi accolgono i bambini nati dal primo gennaio 2018 al 31 maggio 2020; i posti nelle Sezioni Primavera possono invece essere richiesti per bimbi nati tra il primo gennaio e il 31 agosto 2018. Possono infine essere iscritti alle Scuole dell’Infanzia i nati dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2017; è possibile iscrivere anche i nati dal primo gennaio al 30 aprile 2018, che verranno però accolti solo dopo aver soddisfatto le domande per bambini del 2015, 2016 e 2017.

Per scoprire le strutture più vicine alla propria residenza è sempre attivo il servizio Geoschool

Maggiori informazioni per Nidi e Sezioni Primavera:

https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/scuola/servizi-0-6-anni/0-3-anni-nidi-d-infanzia

Maggiori informazioni per le Scuole dell’Infanzia:

https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/scuola/servizi-0-6-anni/3-6-anni-scuole-dell-infanzia

Redazione